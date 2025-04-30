إصابات وهروب جماعي في تل أبيب خلال مراسم “يوم الذكرى” (فيديو)

شهدت ساحة “هابيما” في تل أبيب، مساء الثلاثاء، حالة من الذعر والهروب الجماعي بين حشد من الجماهير نتيجة الاشتباه في عملية هجوم مسلح كاذبة.

وكانت أعداد كبيرة من الإسرائيليين قد توافدت إلى الساحة لإحياء “يوم الذكرى”، وهو يوم إحياء ذكرى قتلى الحروب في إسرائيل، ويُحتفل به في 30 إبريل/نيسان.

وأصيب نحو 20 شخصًا بجروح طفيفة نتيجة التدافع والسقوط أثناء الهروب من الساحة، ونُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

בהלה בכיכר הבימה בתל אביב בזמן טקס יום הזיכרון: חשוד ניסה להיכנס לעצרת ולא נענה לקריאות השוטרים, הקהל החל לברוח לאחר שהופצה שמועה על ירי pic.twitter.com/mIMIR8JXxc — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 29, 2025

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية “خلال نشاط للشرطة لتأمين وتعزيز الأمن، لفت أحد المواطنين نظر أفراد الشرطة إلى مجموعة أشخاص يرتدون سترات، مما أثار الشبهات حولهم”.

وأضاف البيان “عندما طلبت الشرطة منهم التعريف بأنفسهم ولم يستجيبوا، جرى توقيفهم على الفور. وتبيَّن لاحقًا أنهم يعملون منظمين في المكان”.

وأوضح البيان أن الموقوفين من سكان كفر قرع والناصرة وسُولم، وقد نُقلوا إلى مركز الشرطة للتحقيق.