الأخبار|إسرائيل

إصابات وهروب جماعي في تل أبيب خلال مراسم “يوم الذكرى” (فيديو)

حشد جماهيري في تل أبيب لإحياء ذكرى من قتلوا في حروب إسرائيل
مدة الفيديو 02 دقيقة 36 ثانية 02:36
30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202512:40 AM (توقيت مكة)

شهدت ساحة “هابيما” في تل أبيب، مساء الثلاثاء، حالة من الذعر والهروب الجماعي بين حشد من الجماهير نتيجة الاشتباه في عملية هجوم مسلح كاذبة.

وكانت أعداد كبيرة من الإسرائيليين قد توافدت إلى الساحة لإحياء “يوم الذكرى”، وهو يوم إحياء ذكرى قتلى الحروب في إسرائيل، ويُحتفل به في 30 إبريل/نيسان.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأصيب نحو 20 شخصًا بجروح طفيفة نتيجة التدافع والسقوط أثناء الهروب من الساحة، ونُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية “خلال نشاط للشرطة لتأمين وتعزيز الأمن، لفت أحد المواطنين نظر أفراد الشرطة إلى مجموعة أشخاص يرتدون سترات، مما أثار الشبهات حولهم”.

وأضاف البيان “عندما طلبت الشرطة منهم التعريف بأنفسهم ولم يستجيبوا، جرى توقيفهم على الفور. وتبيَّن لاحقًا أنهم يعملون منظمين في المكان”.

وأوضح البيان أن الموقوفين من سكان كفر قرع والناصرة وسُولم، وقد نُقلوا إلى مركز الشرطة للتحقيق.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر

إعلان