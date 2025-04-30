إعلام إسرائيلي: إسقاط مسيَّرة فوق سيناء بعد إطلاقها من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن، وجرى إسقاطها فوق شبه جزيرة سيناء المصرية قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرة المسيَّرة، التي رُصدت في طريقها نحو البلاد، جرى إسقاطها في أجواء سيناء، بينما لم تُفعَّل أي صفارات إنذار، التزامًا بسياسات الأمن المتبعة في هذه الحالات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “القوات الجوية اعترضت طائرة مسيَّرة انطلقت من جهة الشرق، وجرى اعتراضها قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية”، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان أو طريقة الاعتراض.

من جانبه، ذكر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، أن “الطائرة المسيّرة أُطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية وتم إسقاطها فوق سيناء”.

ولم تصدر جماعة أنصار الله تعليقًا رسميًّا بشأن هذه العملية، كما لم يصدر أي تصريح مصري حتى وقت نشر الخبر.