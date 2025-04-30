استنفار وإخلاء مستوطنات.. حرائق واسعة النطاق قرب القدس وإسرائيل تطلب مساعدة دولية (شاهد)

تشهد منطقة “ماتي يهودا” الواقعة بين مستوطنتي مسيلات تسيون ونفيه شالوم (غرب القدس)، حرائق واسعة النطاق مع اتساع رقعة النيران بشكل خطير بسبب الرياح العاتية، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعلان حالة تعبئة وطنية في مواجهة الحرائق.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية إن النيران اندلعت في أحراش إشتيؤل (غابة تقع قرب الطريق السريع رقم 1 بين القدس وتل أبيب)، حيث تعمل 12 طائرة إطفاء ونحو 50 فريق إنقاذ على احتواء الحريق الذي امتد بسرعة كبيرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في القدس عن إجلاء سكان مستوطنة نفيه شالوم ومناطق أخرى في اللطرون (قرب طريق القدس – تل أبيب السريع)، مع تعزيز حركة المرور ونقل السكان إلى أماكن أكثر أمانًا.

השריפה בהרי ירושלים: 50 צוותים, 12 מטוסים ומסוק הוקפצו לזירה, היישוב נווה שלום מפונה | כל הפרטים >>> https://t.co/lALc19pstf@VeredPelman

צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/Mp28cvPKaX — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025

في السياق ذاته، ذكرت القناة “13” الإسرائيلية أن الحرائق امتدت إلى الطريق السريع رقم 1، مما أدى إلى اشتعال مركبات وشاحنة في الموقع، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص جراء استنشاق الدخان الكثيف.

كما أشارت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية إلى إجلاء زوار متنزهين ومحميات طبيعية في المنطقة، بما في ذلك “طريق بورما” (المدرج شرق مستوطنة مسيلات تسيون)، ومحمية الكفيرة (غابة طبيعية إلى الغرب من القدس)، وعدد من المواقع البيئية المحيطة، وسط مخاوف من تضرر النظام البيئي النادر في المكان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، كايد ظاهر، أن “التضاريس الوعرة وسرعة الرياح تزيد من صعوبة السيطرة على الحريق”، داعيًا السكان إلى الالتزام الصارم بتعليمات الإخلاء وعدم العودة إلى المناطق المهددة حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم “إنقاذ 9 أشخاص من المركبات وإصابة العديد إصابات خفيفة جراء استنشاق الدخان في حرائق في جبال القدس”.

השריפות בהרי ירושלים: 9 בני אדם חולצו מכלי רכב, מספר נפגעים במצב קל משאיפת עשן@elyashivharel

(צילום לפני סעיף 27א') pic.twitter.com/TiADvyaZuD — גלצ (@GLZRadio) April 30, 2025

إسرائيل تطلب مساعدة دولية

من جهتها، ذكرت القناة “12” أن إسرائيل طلبت مساعدة دولية في مواجهة الحرائق، مع تسارع الجهود لمنع امتدادها إلى مناطق مأهولة أو منشآت حيوية.

وقالت إن عددًا من مركبات الإطفاء احترقت خلال محاولتها إطفاء الحرائق، وإن إسرائيل طلبت العون من اليونان وبلغاريا وقبرص وكرواتيا وإيطاليا.