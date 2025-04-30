الذهب يتراجع عالميا مع انحسار المخاوف من رسوم ترامب.. تعرف على سعره في مصر

انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء بنحو واحد بالمئة مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، بفعل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1822 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3315.84 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3333.6 دولار عند التسوية.

تخفيف أثر الرسوم الجمركية

وفي السياق ذاته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين إن عددا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات “جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول التي تبرم اتفاقا.

كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يخفف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

وأدى تراجع التوتر التجاري إلى موجة بيع واسعة للذهب، وهو من الملاذات الآمنة في أوقات تصاعد عدم الاستقرار العالمي، والذي شهد موجة صعود غير مسبوقة ليصل إلى مستوى قياسي عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في السوق المصري

فيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4765 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4084.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5445.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 3176.75 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 38120 جنيهًا.