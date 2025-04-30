الذهب يتراجع عالميا مع انحسار المخاوف من رسوم ترامب.. تعرَّف على سعره في مصر

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بنحو 1% مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بوصفه ملاذًا آمنًا، بفعل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 18:22 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3315.84 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3333.6 دولارًا عند التسوية.

تخفيف أثر الرسوم الجمركية

وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، إن عددًا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدَّموا مقترحات “جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجَّح أن تكون الهند من أولى الدول التي تبرم اتفاقًا.

كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًّا يخفف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، بمزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

وأدى تراجع التوتر التجاري إلى موجة بيع واسعة للذهب، وهو من الملاذات الآمنة في أوقات تصاعد عدم الاستقرار العالمي، وشهد موجة صعود غير مسبوقة ليصل إلى مستوى قياسي عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4765 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4084.25 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5445.75 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 3176.75 جنيهًا.

جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 38120 جنيهًا.