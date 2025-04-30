تبادل إطلاق نار لليوم السادس.. الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند، الأربعاء، بممارسة “استفزازات” و”السعي إلى التصعيد”، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأورد بيان أصدرته إسلام أباد أن شريف ندد خلال المكالمة “بالموقف الاستفزازي والساعي الى التصعيد” من جانب الهند.

وقالت باكستان إنها تلقت “معلومات استخباراتية موثوقة” تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة توعدت بالرد عليها، مع تنامي المخاوف من تصاعد النزاع على خلفية هجوم أوقع قتلى وجرحى في إقليم كشمير.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها باكستان مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في منتجع باهالغام في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 فردا، وهو الهجوم الأكثر حصدا للمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.

إغلاق المجال الجوي

وعلى الجانب الآخر أعلنت حكومة الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها.

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 إبريل/نيسان إلى 23 مايو/أيار.

تبادل إطلاق النار

ومن جانبها نفت الحكومة الباكستانية أن تكون لها أي صلة بالهجوم، وصرّح وزير الإعلام عطا الله تارار في بيان صدر فجر الأربعاء أن “أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم”.

وقال تارار “لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُفيد بأن الهند تنوي شنّ ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة، مستخدمة حادثة باهالغام كذريعة واهية”.

ومن جانبه أعلن الجيش الهندي، الأربعاء، أنه تبادل إطلاق النار مع القوات الباكستانية لليلة السادسة على التوالي عبر خط وقف إطلاق النار، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مواقع متقدمة على ارتفاعات عالية في جبال هملايا، وتمثل الحدود الفعلية لكشمير.

وصرّح مصدر أمني باكستاني لوكالة الأنباء الفرنسية أن الجنود ردوا على “إطلاق نار غير مبرر” ليلا، فيما أكد مصدر أمني آخر إسقاط طائرتين مسيّرتين الثلاثاء “انتهكتا مجالنا الجوي”.

يذكر أن إقليم كشمير، الذي تقطنه أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانه 15 مليون نسمة، مقسم بين الهند وباكستان، وخاضت الدولتان 3 حروب للسيطرة عليه.

ويعيش نحو 1.5 مليون شخص بالقرب من خط وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الحدود، حيث انهمك السكان ممن لديهم القدرة على ذلك في تجهيز ملاجئ بسيطة تحت الأرض ذات جدران طينية مُدعّمة بالخرسانة.

ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لثلاثة رجال مطلوبين بتهمة تنفيذ هجوم كشمير، هم باكستانيان وهندي تقول إنهم أعضاء في جماعة عسكر طيبة التي تنشط انطلاقا من باكستان وتصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.

وأعلنت أيضا عن مكافأة قدرها مليونا روبية (حوالي 23500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال كل منهم، ونفّذت حملات اعتقال واسعة النطاق بحثا عن أي شخص يُشتبه بصلته بهم.