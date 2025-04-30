حريق ضخم يلتهم فندقا ويودي بحياة 15 على الأقل شمالي الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم، بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 12 آخرون بحريق هائل اندلع مساء الثلاثاء بفندق “ريتوراج” الواقع في وسط مدينة كالكوتا شمالي الهند.

ووفق ما أعلنت الشرطة المحلية، فلم تتضح أسباب الحريق حتى الآن، ولا تزال فرق الإغاثة تواصل عملها لتقديم الدعم للضحايا.

وقال قائد شرطة المدينة مانوج كومار فيرما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق اندلع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)، مستعرًا في الفندق الذي يضم 42 غرفة ويقع وسط مدينة كالكوتا، ذات الكثافة السكانية العالية التي تصل إلى 15 مليون نسمة.

وأوضح المسؤول أن الفندق تحوّل إلى “أتون” حيث اختنق أغلب الضحايا بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

وأشار كومار فيرما إلى أن فرق الإغاثة التي وصلت إلى موقع الحادث أنقذت 20 نزيلًا كانوا قد لجؤوا إلى سطح المبنى هربًا من النيران، كما تمكّنت فرق الإطفاء من إخراج خمسة أشخاص من داخله. ورغم ذلك، ظل الجزء الأكبر من نزلاء الفندق محاصرين بالنيران والدخان الكثيف، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت وكالة “برس تراست” الهندية أن مشاهد الفيديو التي انتشرت عقب الحريق أظهرت حالة من الذعر بين النزلاء، حيث شوهد العديد منهم وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ الضيقة للمبنى، ولقي شخص مصرعه عندما أقدم على القفز من شرفة الفندق أملًا في النجاة، وفقًا لما نقلته صحيفة “تلغراف” المحلية.

وتعد هذه الحادثة من سلسلة كوارث مشابهة، من بينها الحريق الذي وقع العام الماضي في فندق بمدينة باتنا بولاية بيهار شرقي البلاد وأسفر عن مصرع 6 أشخاص.