الأخبار|الهند

حريق ضخم يلتهم فندقا ويودي بحياة 15 على الأقل شمالي الهند (فيديو)

INDIA-FIRE-HOTEL-POLICE
مدة الفيديو 03 دقيقة 59 ثانية 03:59
30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202501:34 PM (توقيت مكة)

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم، بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 12 آخرون بحريق هائل اندلع مساء الثلاثاء بفندق “ريتوراج” الواقع في وسط مدينة كالكوتا شمالي الهند.

ووفق ما أعلنت الشرطة المحلية، فلم تتضح أسباب الحريق حتى الآن، ولا تزال فرق الإغاثة تواصل عملها لتقديم الدعم للضحايا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال قائد شرطة المدينة مانوج كومار فيرما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق اندلع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)، مستعرًا في الفندق الذي يضم 42 غرفة ويقع وسط مدينة كالكوتا، ذات الكثافة السكانية العالية التي تصل إلى 15 مليون نسمة.

وأوضح المسؤول أن الفندق تحوّل إلى “أتون” حيث اختنق أغلب الضحايا بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

INDIA-FIRE-HOTEL-POLICE
رجال الإطفاء يتجمعون خارج فندق “ريتوراج” في مدينة كالكوتا حيث اندلع حريق في 30 إبريل 2025 (الفرنسية)

وأشار كومار فيرما إلى أن فرق الإغاثة التي وصلت إلى موقع الحادث أنقذت 20 نزيلًا كانوا قد لجؤوا إلى سطح المبنى هربًا من النيران، كما تمكّنت فرق الإطفاء من إخراج خمسة أشخاص من داخله. ورغم ذلك، ظل الجزء الأكبر من نزلاء الفندق محاصرين بالنيران والدخان الكثيف، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت وكالة “برس تراست” الهندية أن مشاهد الفيديو التي انتشرت عقب الحريق أظهرت حالة من الذعر بين النزلاء، حيث شوهد العديد منهم وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ الضيقة للمبنى، ولقي شخص مصرعه عندما أقدم على القفز من شرفة الفندق أملًا في النجاة، وفقًا لما نقلته صحيفة “تلغراف” المحلية.

وتعد هذه الحادثة من سلسلة كوارث مشابهة، من بينها الحريق الذي وقع العام الماضي في فندق بمدينة باتنا بولاية بيهار شرقي البلاد وأسفر عن مصرع 6 أشخاص.

INDIA-FIRE-HOTEL-POLICE
متفرجون يقفون في شرفة وينظرون إلى فندق “ريتوراج” بمدينة كالكوتا أثناء الحريق (الفرنسية)
المصدر : الفرنسية

إعلان