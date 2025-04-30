إلى أي مدى تؤثر الأطعمة الفائقة المعالجة على الصحة العامة؟

ربطت دراسة حديثة بين أكثر من 124 ألف وفاة مبكرة يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة على مدار عامين، وبين الآثار الصحية الضارة الناجمة عن استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة.

قاد الدراسة باحثون برازيليون، وحللوا بيانات استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة في عدة دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وتشيلي والمكسيك.

ولحساب التأثير، طوّر المؤلفون تقييمًا مقارنًا للأخطار، فحصوا فيه العلاقة بين نسبة الأطعمة الفائقة المعالجة في النظام الغذائي ومعدّل الوفيات لجميع الأسباب في كل دولة من تلك الدول.

وباستخدام نموذج إحصائي، قدّروا نسبة الوفيات المبكّرة القابلة للوقاية المرتبطة باستهلاك هذه الأطعمة.

واستندت نتائجهم إلى بيانات مستخلصة من دراسات دولية متعددة ومن تقرير “العبء العالمي للأمراض” لعام 2021، وفقا لما ذكره المؤلف الرئيسي “إدواردو إيه إف نيلسون”، الباحث في مجال التغذية بجامعة ساو باولو.

125 ألف وفاة مبكرة خلال عامين في دولة واحدة

وأظهرت النتائج أن نسبة الوفيات المبكرة المرتبطة بالأطعمة الفائقة المعالجة تراوحت بين نحو 4% في الدول ذات الاستهلاك المنخفض، وما يقرب من 14% في الدول ذات الاستهلاك المرتفع مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الولايات المتحدة وحدها، ارتبط ما يقرب من 125 ألف وفاة مبكرة خلال عامي 2017 و2018 باستهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة. وفي البرازيل، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بها 25 ألف وفاة خلال نفس الفترة.

كما قدرت الدراسة، التي نشرت في مجلة “أميركان جورنال برفينتاتيف مديسين”، أن بريطانيا سجلت أكثر من 17 ألف وفاة مرتبطة بالأطعمة المعالجة بين عامي 2018 و2019، وأن المكسيك سجلت نحو 17 ألف وفاة عام 2016.

كما سجلت كندا أكثر من 7700 وفاة من هذا النوع في 2016، وأستراليا 3277 وفاة، وكولومبيا 2813 وفاة في 2015، وتشيلي 1874 وفاة عام 2010.

ووجد الباحثون أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة المعالجة مثل الخبز والكعك والوجبات الجاهزة، ترفع خطر الوفاة قبل سن 75 عامًا بنسبة 3%.

علاقة ارتباطية

وأشار نيلسون، الذي يعمل أيضًا مع مؤسسة “أوزوالدو كروز” في البرازيل، إلى أن الأخطار الصحية لا تعود فقط إلى المحتوى العالي من الدهون والملح والسكر في هذه الأطعمة، بل أيضًا إلى الإضافات مثل المحليات والنكهات الاصطناعية.

كما لاحظ الباحثون أن معدلات الوفاة كانت أعلى في الدول التي يعتمد فيها السكان على نسبة أكبر من دخلهم اليومي للطاقة من الأطعمة الفائقة المعالجة.

وتشير هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة التي تربط استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض معينة مثل السرطان وأمراض القلب، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة بشكل عام.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة وجدت علاقة ارتباطية فقط، وليس علاقة سببية مؤكدة، بين استهلاك هذه الأطعمة والوفاة المبكرة.