سلسلة غارات أمريكية تهز صنعاء وصعدة والجوف (فيديو)

شهد اليمن، مساء الثلاثاء، تصعيدًا في وتيرة الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت بشكل مكثف مناطق عدة في العاصمة صنعاء ومحافظتَي صعدة والجوف شمالي البلاد، مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية أن الغارات تركزت على العاصمة صنعاء، حيث شن الطيران الأمريكي غارات عدة على مديرية بني مطر، وغارة على مديرية بني حشيش، تسببت في تضرر عدد من المنازل في حارة الدقيق بمنطقة صرف، وغارة على مديرية الحصن، وغارة على مديرية همدان.

كما سُمع دوي 6 انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المدينة. وفي محافظة صعدة، شنت المقاتلات الأمريكية 4 غارات على مديرية سحار.

وفي محافظة الجوف، أكدت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله تعرُّض مديرية برط العنان لـ6 غارات أمريكية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء سبأ التابعة لأنصار الله بأن العاصمة صنعاء كانت قد تعرضت لسلسلة من الغارات فجر الثلاثاء، بينها غارتان على مديرية بني حشيش.

وكانت منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء قد تعرضت لغارات أمريكية استهدفت منازل المواطنين يوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل 12 مدنيًّا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 آخرين، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة في حكومة أنصار الله.

وفي تطور متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن اتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن الطائرة جرى اعتراضها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.