محكمة أمريكية ترفض ترحيل الطالب الفلسطيني محسن مهداوي وتأمر بالإفراج عنه

أطلقت السلطات الأمريكية سراح الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن مهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين، اليوم الأربعاء، بعد أن حكم قاضٍ بأنه يجب السماح له بالطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيله، بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وبأن يُفرج عنه بكفالة.

وأُلقي القبض على مهداوي في وقت سابق من هذا الشهر لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه الحصول على الجنسية الأمريكية.

وسرعان ما أمر قاض إدارة ترامب بعدم ترحيل مهداوي من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت.

وبعد أسبوعين من الاحتجاز، خرج مهداوي من المحكمة الفيدرالية في برلينجتون بولاية فيرمونت، بعد أن قال محاموه إن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري كروفورد أمر بإطلاق سراحه في جلسة استماع، اليوم الأربعاء.

وكان عشرات المحتجين يقفون أمام المحكمة يلوحون بأعلام فلسطين مرددين “لا للخوف”، و”نعم للحب”.

وقال مهداوي لهم “أقولها بوضوح وبصوت عال للرئيس ترامب وحكومته، أنا لا أخاف منكم”.

وقال مهداوي عن قرار الإفراج عنه “هذا بصيص أمل، أمل وإيمان في نظام العدالة في أمريكا“.

Look at this video: a *huge* crowd of Vermonters swaying alongside Mohsen right after he was freed, singing "We Shall Overcome"

Signs reading "Hands off our students" & "free speech" are peppered in between large Palestine flags https://t.co/hDdYcKm8Tp pic.twitter.com/yFQjjttKeP

— Prem Thakker (@prem_thakker) April 30, 2025