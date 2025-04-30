39 شهيدا في غزة جراء غارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 39 شهيدًا على الأقل منذ فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

ففي خان يونس، استُشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 10 آخرون، في غارة قرب بوابة أصداء جنوبي القطاع.

8 شهداء في جباليا

واستُشهد 8 أشخاص في قصف استهدف جباليا، جرى انتشال أربعة منهم مساء الثلاثاء، كما استُشهد فلسطينيان جراء قصف في محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وانتُشل شهيد من شرق جباليا، في حين منعت طائرات الاحتلال الطواقم من انتشال 3 جثث أخرى بإطلاق النار عليهم، كما استشهد شخص جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف استهدف عمال جمع البلاستيك جنوبي النصيرات، كما استهدفت طائرة مسيَّرة طفلًا في غارة شرق أبراج عين جالوت.

شهيدان بمحيط مسجد الهدى

واستُشهد 3 فلسطينيين إثر قصف بمنطقة الشعف شرقي مدينة غزة، وانتُشلت جثث 3 مزارعين استُهدفوا سابقًا في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

وأسفر القصف عن شهيدين في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية، كما استُشهد شخص وأصيب آخرون في غارة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح.

شهيدان في بيت حانون

واستُشهد شخصان في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، بينما استُشهد 3 أشخاص إثر قصف على قيزان النجار جنوبي خان يونس.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مصادر طبية، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 52365 معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 117905 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.