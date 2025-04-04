أسعار النفط تتراجع بأكثر من 7% تحت ضغوط قرارات أوبك ورسوم ترامب

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد إعلان “أوبك بلس” عن تسريع خطتها للحد تدريجيا من خفض الإنتاج، والعمل على زيادته في شهر مايو/أيار المقبل.

وأسفر إعلان “أوبك” عن خططها عن تفاقم الخسائر التي تكبدها النفط عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مضادة واسعة، أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لـ”خام برنت” 5.33 دولارات، أو 7.11%، إلى 69.62 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.59 دولارات، أو 7.80%، إلى 66.12 دولارًا.

أسوأ انخفاض منذ أغسطس 2022

ويتجه خام برنت لتسجيل أسوأ انخفاض في أسعاره منذ الأول من أغسطس/آب 2022، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل أسوأ انخفاض منذ 11 يوليو/تموز 2022.

وقال فيل فلين المحلل لدى “برايس فيوتشرز جروب”: “من الواضح أن هناك الكثير من المخاوف والاستياء هذا الصباح.. لم يتوقع كثيرون أن ترامب سيمضي في تنفيذ الأمر، وقد فعل”.

ووافقت 8 دول في مجموعة “أوبك بلس” في اجتماع وزاري، اليوم الخميس، بخلاف المتوقع، على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميا كانت مقررة في البداية.

الارتباط بين النمو والطلب على النفط

وقالت أنجي جيلديا رئيسة قسم الطاقة لدى شركة “كيه.بي.إم.جي” الأمريكية إن “هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد وبين الطلب على النفط”.

وأضافت “لا تزال الأسواق تستوعب الرسوم الجمركية، لكن المزيج بين زيادة إنتاج النفط وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية يشكلان ضغطا يدفع لهبوط أسعار النفط، مما قد يفتح فصلا جديدا في سوق متقلبة”.

وخسرت أسعار النفط بالفعل نحو 4% قبل الاجتماع، إذ تفاعل المتعاملون مع رسوم ترامب الجمركية بمخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب تجارية عالمية من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي، وتحد من الطلب على الوقود.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على الواردات جميعها إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول.

مخاوف من ركود اقتصادي

وأوضح البيت الأبيض، الأربعاء، أن واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية مُستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة.

وخفض محللو “يو.بي.إس”، أمس الأربعاء، توقعاتهم لأسعار النفط خلال 2025-2026 ثلاثة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل.

ويتوقع متداولون ومحللون حاليا المزيد من تقلبات الأسعار في الأمد القريب، إذ قد تتغير الرسوم الجمركية إذا تفاوضت الدول حول نسبة أقل أو فرضت رسوما مضادة.

وقال تاماس فارجا من “بي.في.إم” للوساطة في النفط “الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود، والركود التضخمي، احتمالين واردين ومفزعين”.

وأضاف “بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة حتما، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، أمس الأربعاء، ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل، مما ضغط أكثر على المعنويات بسوق النفط.