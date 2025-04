المفوض العام للأونروا: 100 طفل في غزة يفقدون حياتهم أو يصابون يوميا منذ 18 مارس

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ما يحدث للأطفال في قطاع غزة بأنه “مروع”، مشيرًا إلى أنه “يجري الإبلاغ عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 100 طفل يوميًّا في غزة منذ استئناف الضربات في 18 مارس الماضي وفقًا لليونسيف”، منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة “حياة الأطفال تنتهي مبكرًا في حرب لم يصنعوها. منذ بداية الحرب قبل نحو عام ونصف تم الإبلاغ عن وفاة 15 ألف طفل”.

وأوضح لازاريني أن “وقف إطلاق النار في بداية العام منح أطفال غزة فرصة للبقاء على قيد الحياة وعيش طفولتهم، غير أن استئناف الحرب يسلبهم طفولتهم مرة أخرى”.

Harrowing.

At least 100 children are reported killed or injured every day in #Gaza, since the strikes resumed (on 18 March) according to @UNICEF

Young lives cut short in a war not of children’s making.

Since the war began 1.5 years ago, 15,000 children were reportedly…

