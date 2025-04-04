المفوض العام للأونروا: 100 طفل في غزة يفقدون حياتهم أو يصابون يوميا منذ 18 مارس

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ما يحدث للأطفال في قطاع غزة بأنه “مروع”، مشيرًا إلى أنه “يجري الإبلاغ عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 100 طفل يوميًّا في غزة منذ استئناف الضربات في 18 مارس الماضي وفقًا لليونسيف”، منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة “حياة الأطفال تنتهي مبكرًا في حرب لم يصنعوها. منذ بداية الحرب قبل نحو عام ونصف تم الإبلاغ عن وفاة 15 ألف طفل”.

وأوضح لازاريني أن “وقف إطلاق النار في بداية العام منح أطفال غزة فرصة للبقاء على قيد الحياة وعيش طفولتهم، غير أن استئناف الحرب يسلبهم طفولتهم مرة أخرى”.

Harrowing.

At least 100 children are reported killed or injured every day in #Gaza, since the strikes resumed (on 18 March) according to @UNICEF Young lives cut short in a war not of children’s making. Since the war began 1.5 years ago, 15,000 children were reportedly… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 4, 2025

“لا أرض للأطفال في غزة”

وأشار لازاريني إلى أن الحرب حولت قطاع غزة إلى “أرض لا مكان فيها للأطفال”، مؤكدًا أن ما يحدث “وصمة عار لإنسانينا المشتركة. لا شيء يبرر قتل الأطفال حيث ما كانوا”.

وطالب لازاريني في نهاية منشوره بضرورة العودة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء والإصابات في غزة بلغت نحو ألف و249 شهيدًا و3 آلاف و22 إصابة منذ 18 مارس/آذار الماضي معظمهم أطفال ونساء، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 50 ألفًا و609 شهداء و115 ألفًا و63 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.