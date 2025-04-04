خسائر حادة في البورصات الأمريكية بعد رد الصين على رسوم ترامب

واصلت أسواق الأسهم في العالم تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء رسومًا شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم.

ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم الجمعة، وجاءت أفضل كثيرًا من التوقعات، في وقف تراجع أسواق المال.

وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية، إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية بدءًا من 10 إبريل/نيسان ردًّا على الرسوم الأمريكية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 -الذي يضم أسهم أكبر 500 مؤسسة مصرفية ومالية في الولايات المتحدة– بنسبة 2.6% يوم الجمعة، مسجلًا أسوأ يوم له منذ جائحة كوفيد عام 2020.

كما خسر مؤشر داو جونز الصناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أكثر من 900 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا بنسبة تجاوزت 3%.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم الجمعة، مما يشير إلى المزيد من الخسائر في القيمة السوقية للأسهم الأمريكية.

وشهدت الأسهم الأوروبية بعضًا من أكبر خسائرها خلال اليوم، إذ انخفضت مؤشراتها بنحو 4%.

وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس انخفاضًا حادًّا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله.

رد الصين: العين بالعين

وقال ستيفان إيكولو خبير الأسواق والأسهم في شركة تراديشن في لندن لوكالة رويترز “ردت الصين بقوة على رسوم ترامب الجمركية”.

وأضاف “هذا أمر بالغ الأهمية، ومن غير المرجح أن ينتهي، ومن هنا جاءت ردود الفعل السلبية في السوق. يخشى المستثمرون من حرب تجارية شعارها ‘العين بالعين’”.

وفي المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت بيجين أيضًا فرض قيود على صادرات بعض المعادن النادرة، وقدّمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وأدرجت أيضًا 11 كيانًا على قائمة “الكيانات غير الموثوقة” التي تسمح لبيجين باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيانات الأجنبية، بما في ذلك الشركات المرتبطة بمبيعات الأسلحة إلى تايوان، والتي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

ترامب: الصين “أخطأت”

ومن جانبه، قال ترامب اليوم الجمعة إن الصين “أخطأت”، بعد أن ردت بيجين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة تضمنت رسومًا إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبوا بالذعر!”.

وأكد ترامب للمستثمرين الذين يضخون أموالًا في الولايات المتحدة أن سياساته لن تتغير أبدًا، وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات البورصات العالمية في أعقاب إعلان خطته للرسوم الجمركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “إلى المستثمرين الكثيرين القادمين إلى الولايات المتحدة والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدًا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، ثراء أكبر من أي وقت مضى”.