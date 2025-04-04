بعيون باكية.. طفل غزاوي يروي تفاصيل مأساة فقدان عائلته بغارة إسرائيلية (فيديو)

روى الطفل الغزاوي إيلياء أبو طير تفاصيل إصابته وفقدانه لأسرته، في المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت خيمة عائلته في منطقة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومن داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج، قال إيلياء، للجزيرة مباشر: “كنا قاعدين أنا وأخي إلياس بنلعب بره الخيمة وأبي وأمي وأختي وأخي كانوا في الخيمة، نزل صاروخ وانفجر ونزلت كل الشظايا علينا”.

وتابع: “فضلت أصرخ وأنادي على أخي محدش رد، وطلعت على الشارع وجدت أفراد عيلتي بين شهداء ومصابين، وأنا كنت مصاب”.

وأدان الطفل إيلياء تواطؤ المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال، وقال باكيًا: “بيقولوا فرعون كافر لأنه قاتل، لكن نتنياهو قتل أكتر من فرعون، وكل دول العالم واقفة معه، وأمريكا بتحارب معه ضدنا”.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، أن الأطفال يشكلون 43% من سكان فلسطين، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعاني من أكبر “أزمة يُتْم” في التاريخ الحديث، إذ بلغ عدد الأيتام في القطاع 39 ألف طفل، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.