بعد تسريب خطة عسكرية ضد اليمن.. البنتاغون يحقق بشأن استخدام وزير الدفاع تطبيق “سيغنال”

كشفت مذكرة رسمية صادرة، الخميس، أن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأ تحقيقا في استخدام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تطبيق المراسلة التجاري “سيغنال” للتواصل حول شن غارات جوية على أهداف في اليمن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل فضيحة تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إثر تسريب تفاصيل من محادثة جماعية بين مسؤولين كبار في الأمن القومي الأمريكي حول الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للحوثيين.

وأوضحت المذكرة، التي وقّعها القائم بأعمال المفتش العام ستيفن ستيبينز، أن التحقيق سيركز على “مدى امتثال وزير الدفاع وعدد من موظفي الوزارة للإجراءات والسياسات الخاصة باستخدام تطبيقات المراسلة التجارية في المهام الرسمية”.

وأضافت أن التحقيق سيتناول أيضًا مدى الالتزام بمتطلبات تصنيف الوثائق الرسمية وحفظها.

ويأتي التحقيق بناء على طلب تقدم به عضوان بارزان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، مما يعكس توافقًا بين الحزبين في السعي لمحاسبة المسؤولين.

وكان البيت الأبيض قد تعرض لضغوط متزايدة الأسبوع الماضي عندما كشفت مجلة “ذي أتلانتيك” عن تفاصيل خطط عسكرية أمريكية لضرب مواقع للحوثيين.

وتبيّن أن رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ، تلقى هذه التفاصيل عن طريق الخطأ بعد أن أضيف إلى محادثة جماعية عبر تطبيق “سيغنال”، ضمت كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

ووفقًا للمجلة، قدّم هيغسيث في تلك المحادثة تفاصيل دقيقة للغاية عن الهجمات المزمع تنفيذها، وذلك قبل وقوعها في 15 مارس/آذار الماضي.