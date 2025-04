البطاريق تثير سخرية عالمية من ترامب بعدما طالتها الرسوم الجمركية (شاهد)

بين “تأثير الفراشة” وفرض رسوم على جُزر “تسكنها البطاريق فقط”، أصبحت التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الموضوعات الأعلى نقاشًا وسخرية بين المدوّنين على منصات التواصل الاجتماعي.

وسخر رواد المنصات من كيف يمكن لجرّة قلم أن تتسبب بخسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات في البورصات العالمية؟ وهو ما يعرف بمصطلح “تأثير الفراشة” ويعني أن شيئًا بسيطًا كرفرفة جناحيها، يمكن أن يسبب دمارًا يصل مداه إلى أقصى مكان في العالم.

وتأثير الفراشة (The butterfly effect) مصطلح أدبي استعمله إدوارد لورينتز أول مرة في عام 1963، وهو تعبير يصف الترابط والتأثير المتبادل الناتج عن فعل بسيط وأحيانًا “تافه”، ينتج عنه سلسلة أحداث متتابعة ومترابطة كبيرة جدًا.

والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب يمكن أن تكون أفضل مثال على “تأثير الفراشة”، فالقرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس -بجرة قلم- أدّى على مدار يومين فقط إلى خسارة الأسهم الأمريكية أكثر من 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية وهي الخسائر الأكبر منذ جائحة كورونا في مارس/آذار 2020.

وواصلت خسائر أسواق المال في العالم تقلّباتها بسبب إجراءات مضادة اتخذتها الصين وكندا ضد الولايات المتحدة، وأفادت تقارير أن دولًا أوروبية بدأت تبحث سبل الرد على هذه التعريفات.

وعن خسائر مؤشر الشركات الأمريكية كتبت مها سدفاتوكي “هذا هو تأثير الفراشة على مؤشرات الأسهم، حيث إن إجراء واحد مثل التعريفات الجمركية يؤثر على سلاسل التوريد بأكملها. قطع الغيار والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج”.

وأشار المدون ميكال جوليت إلى غياب روسيا عن قائمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وهو ما أثار تساؤلات عدة بين المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين المناطق التي فرض عليها ترامب الرسوم الجمركية جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد (Heard Island and McDonald Islands)‏ وهي مجموعة من الجزر البركانية الجرداء في القطب الجنوبي تابعة لأستراليا.

ويبلغ مجموع مساحة الجزر حوالي 372 كيلو مترًا مربعًا، وتعد من بين أكثر الأماكن النائية على الأرض، وهي غير مأهولة بالسكان وموطن لآلاف البطاريق فقط.

وكان هذا الأمر مثار سخرية على المنصات الرقمية، وكتب ماين وونك “فرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جزر هيرد وماكدونالد، التي تعداد سكانها صفر والوحيدون الذين يسكنونها هم البطاريق”.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا ساخرة لترامب وهو يطالب البطاريق بسداد التعريفة الجمركية لترد عليه البطاريق “سننقل أعمالنا إلى مكان آخر”، وصور أخرى لمظاهرة ترفع فيها البطاريق لافتات تطالب فيها ترامب بإيقاف التعريفات الجمركية.

كما نشر مدونون صورًا ساخرة لمباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والبطاريق، وكتبت صاحبة هذه الحساب “ترامب فرض تعريفة على جزيرة طيور البطريق. هذا سيضع حدًا للحصى المستورد الرخيص، وسيعيد الوظائف للطيور الأمريكية العاطلة”.

Loving the Trump tariff memes today! He even put a tariff on an island of penguins. That’ll put a stop to cheap imported pebbles and guano! It’ll bring shitting jobs back to American birds! 🤪🦤💩@keefmullin @cb_phil @Sav70 @antrim_man @duffycj @PaulOBrien10 @pcr123 @fennaldo pic.twitter.com/zsBSPpGjLH

— Growley Crowley (@Bilcro) April 3, 2025