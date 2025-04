تقارير: نتنياهو يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن 4 مصادر مطلعة، لم يسمها.

كما نقلت “رويترز” عن 3 مسؤولين إسرائيليين اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان موقع “أكسيوس” أول من أورد نبأ الزيارة المفاجئة، وقال إنه إذا تمت الزيارة، فإن نتنياهو سيكون أول رئيس أجنبي يلتقي مع ترامب شخصيًا لمحاولة التفاوض على صفقة لإلغاء التعريفات الجمركية.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو، الزيارة، والتي من المرجح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.

An Israeli official told me that during their phone call on Thursday Trump invited Netanyahu to the White House, but no date has been set yet for such a meeting https://t.co/6Hmrh72HRM

— Barak Ravid (@BarakRavid) April 3, 2025