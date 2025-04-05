تقارير: نتنياهو يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن 4 مصادر مطلعة، لم يسمها.

كما نقلت “رويترز” عن 3 مسؤولين إسرائيليين اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Scoop: Netanyahu expected to visit White House on Monday, sources say https://t.co/TDvBx6LX52 — Axios (@axios) April 4, 2025

إلغاء التعريفات الجمركية

وكان موقع “أكسيوس” أول من أورد نبأ الزيارة المفاجئة، وقال إنه إذا تمت الزيارة، فإن نتنياهو سيكون أول رئيس أجنبي يلتقي مع ترامب شخصيًا لمحاولة التفاوض على صفقة لإلغاء التعريفات الجمركية.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو، الزيارة، والتي من المرجح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.

An Israeli official told me that during their phone call on Thursday Trump invited Netanyahu to the White House, but no date has been set yet for such a meeting https://t.co/6Hmrh72HRM — Barak Ravid (@BarakRavid) April 3, 2025

“دعوة مفاجئة”

وبحسب ما نقلت “رويترز” عن المسؤولين الإسرائيليين -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- جاءت الدعوة المفاجئة من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، الذي يزور حاليا المجر، عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية الرسوم الجمركية.

وفي إطار السياسة الجديدة التي أعلنها ترامب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة، فيما تُعدّ واشنطن أقرب حليف لتل أبيب وأكبر شريك تجاري لها.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، إن تلك الرسوم الجمركية قد تؤثّر في صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

وكانت إسرائيل قد تحرّكت بالفعل، يوم الثلاثاء، لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة.

ووقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عامًا، والآن نحو 98% من البضائع الأمريكية معفى من الضرائب.

وتخشى أوساط اقتصادية إسرائيلية من تأثير القرار في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أعربت اتحاد الصناعيين في إسرائيل عن “قلق عميق” إزاء الخطوة الأمريكية، محذرًا من أنها قد تُلحق أضرارًا بالغة بقطاع التصدير، وتؤثر سلبًا في فرص العمل، والاستقرار الاقتصادي، وتشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

غزة وإيران على جدول الأعمال

وقال موقع “أكسيوس”، إنه من المتوقع أن تكون إيران وغزة على جدول الأعمال كذلك خلال زيارة نتنياهو لواشنطن يوم الاثنين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو يعتقد أن فرص التوّصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني “ضئيلة للغاية”، ويريد التوصّل إلى تفاهم مع ترامب بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية عندما تفشل الدبلوماسية.

ومن المرجّح أيضًا أن يناقش ترامب ونتنياهو الجهود المتعثّرة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن احتجاز الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكر الموقع.