وسط مظاهرات حاشدة.. عائلات الأسرى الإسرائيليين توجه رسالة إلى ترامب (فيديو)

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام كل أدواته للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب وعودة أبنائها، مشيرة إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يمزقون إسرائيل والمجتمع ويعرّضون أرواح الأسرى والجنود للخطر.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت، موجهة حديثها إلى الرئيس الأمريكي “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكذب عليك بقوله إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إعادة الأسرى”.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة إلى تحرك عاجل من الإسرائيليين وقادة الاحتجاجات، لضمان إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وأكدت العائلات في بيانها أن الوقت لم يعد في صالح الأسرى الإسرائيليين، وأن إبعاد قضيتهم عن أجندة حكومة بنيامين نتنياهو سيؤدي إلى إبقائهم في قبضة “التنظيمات المسلحة” في غزة إلى الأبد.

وأضافت أن حياة أبنائها مرهونة بجهود حكومة نتنياهو لإعادتهم، مؤكدة أن قضية الأسرى يجب أن تظل أولوية لا يجوز تجاهلها.

وأكدت العائلات أن أي تأخير أو تهاون في هذا الملف سيكون له عواقب وخيمة على حياة الأسرى، داعية الجميع إلى العمل العاجل لضمان عودتهم إلى أحضان أسرهم في أقرب وقت ممكن.

مظاهرات ضد سياسة حكومة نتنياهو

كما شهدت تل أبيب، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الإسرائيليين ضد سياسة حكومة نتنياهو بشأن مفاوضات تبادل الأسرى، مطالبين بضرورة إتمام صفقة تضمن عودة الأسرى الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وشددت العائلات على أن نتنياهو وأعضاء حكومته يمزقون الدولة والمجتمع، وقالت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى فقط إلى إنقاذ نفسه بدلًا من إتمام عملية تبادل الأسرى.

وأضافت أن نتنياهو هو العقبة أمام إبرام اتفاق لتبادل الأسرى، وأن مصلحة إسرائيل تتطلب إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى. .

يأتي ذلك في وقت أكد فيه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الإسرائيليين.