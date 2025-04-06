إيهود باراك: التحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي في غزة حكم بالإعدام على الأسرى

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من أن التحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تمثل “حكمًا بالإعدام” على غالبية الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حد وصفه.

وشكك إيهود باراك، خلال مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية، في أن توسيع السيطرة العسكرية في قطاع غزة سيرغم حماس على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال: “خضنا عمليات عسكرية في غزة طوال الـ18 شهرًا الماضية، ولا أرى ما الذي يمكن أن نحققه خلال المرحلة المقبلة، فنحن نفتقر إلى هدف سياسي نهائي وواضح. فالهدف من حرب إسرائيل يجب أن يكون القضاء على أي قدرة عسكرية لحركة حماس وقدرتها على السيطرة على قطاع غزة، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى إجراء انتخابات جديدة لاستعادة الثقة في قيادة البلاد، وحذر من أن استراتيجية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحالية تهدد بتنفير الولايات المتحدة، وترك إسرائيل غارقة في مستنقع غزة.