شاهد: هجوم باليستي روسي على مناطق عدة في كييف

أسفرت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة شنتها روسيا على مناطق في أوكرانيا، صباح الأحد، عن مقتل شخصين أحدهما في كييف وإصابة ثلاثة بجروح، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو “في الساعات الأولى من هذا الصباح (الأحد)، شنت روسيا هجومًا هائلًا على امتداد مساحة أوكرانيا، باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيَّرات”.

وكتب المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو عبر منصات التواصل الاجتماعي “في حصيلة أولية، قُتل شخص وأصيب ثلاثة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى” للعلاج.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بالعثور على جثة قتيل “جراء اعتداء من العدو في مقاطعة دارنيتسيا، كان في الشارع على مقربة من موقع الانفجار”، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تحديد هويته.

وأفادت خدمات الطوارئ في العاصمة بأن الضربات الروسية أدت الى اندلاع نيران في مبانٍ غير سكنية، وإلحاق أضرار بمركز تجاري من طبقات عدة.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 23 صاروخًا و109 طائرات مسيَّرة في اتجاه ست مناطق، مشيرة إلى أنها أسقطت 13 صاروخًا و40 طائرة.

وفي منطقة خيرسون جنوبي البلاد، أسفر هجوم بطائرة مسيَّرة عن مقتل رجل (59 عامًا) بينما أصيب شخصان في ضربة بقنبلة جوية موجهة في منطقة خاركيف (شمال شرق) المحاذية للحدود الروسية، بحسب مسؤولين محليين.

وفي منطقة خملنيتسكي (غرب)، أكدت السلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا روسيًّا لكن الشظايا أسفرت عن إصابة امرأة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمتها الجوية أسقطت ودمرت 11 مسيَّرة من أوكرانيا.