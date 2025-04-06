غارة أمريكية على صنعاء تقتل 4 وتصيب 16

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب 23 آخرون، بينهم 11 طفلا وامرأة، بغارة أمريكية، مساء الأحد، استهدفت منطقة شعب الحافة في مديرية شعوب إحدى مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية.

وأضافت أنه جرى استهداف منطقة شعب الحافة بغارتين.

واستهدفت القوات الأمريكية، أمس السبت، منطقة حفصين بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بأربع غارات، ركزت على محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 مارس/آذار الماضي غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، كما قصفت قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح، عدة مرات.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الطائرات الأمريكية نفذت منذ 15 مارس/آذار الماضي أكثر من 200 ضربة ضد أهداف تابعة لحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.

وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة “أنصار الله” في 12 مارس/آذار دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًّا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.