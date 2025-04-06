غزة.. 19 شهيدا على الأقل بينهم أطفال وصحفية في قصف إسرائيلي متواصل على خان يونس (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ليلة السبت-الأحد إلى 19 على الأقل، بينهم أطفال وصحفية، وفقًا لمصادر لـ”الجزيرة مباشر”.

وأسفرت الغارات عن إصابة العديد بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والمناطق المستهدفة.

استهداف منازل ومناطق نزوح

واستشهد طفل جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة عبد الهادي في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الغارات الإسرائيلية طالت منزل عائلة النجار، مما أدى إلى استشهاد طفلة صغيرة، إضافة إلى استهداف خيام للنازحين في منطقة الكنيس بمواصي خان يونس، مما أسفر عن 5 شهداء وإصابة عدد من المدنيين.

وفي حي الأمل، أسفر قصف إسرائيلي آخر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، بينما تواصل فرق الإنقاذ انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

استشهاد الصحفية إسلام مقداد

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد الصحفية إسلام مقداد عقب قصف منزل في الحي الياباني غرب خان يونس. وبذلك، ارتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب إلى 210.

كما أفاد المراسل بأن القصف الإسرائيلي على الحي الياباني أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء هناك إلى 9، بينهم الصحفية الراحلة.

استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد وابنها آدم الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيـ.لي استهدف منزلًا بحي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/X6K1MbaTGw — أيمن الهسي (@ayman_abed93) April 6, 2025

تصعيد عسكري مكثف

وشهد جنوب قطاع غزة عشرات الانفجارات خلال الساعات الأخيرة، نتيجة قصف إسرائيلي مكثف استهدف منازل ومربعات سكنية في خان يونس ورفح، وفقًا لشهود عيان ومراسل الجزيرة مباشر.

وأدَّت عمليات القصف إلى تدمير واسع في البنية التحتية، وسط مخاوف من استمرار سقوط المزيد من الضحايا مع تواصل الغارات.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، واستمر في قصفه لأماكن متفرقة من القطاع، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدَّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.