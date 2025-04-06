هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن “مجزرة المسعفين” في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي حاول التستر على الحادثة التي قُتل فيها أفراد من الهلال الأحمر الفلسطيني بنيران جنود الجيش.

واستشهد 15 فردًا من طواقم الإسعاف والإغاثة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في 23 مارس/آذار الماضي، ودُفنوا في مقبرة جماعية بمدينة غزة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول عسكري قوله “لم نكذب بشكل متعمد، والجيش يعترف بوجود فجوة كبيرة بين الواقع والبلاغات التي وصلت”.

وأظهر مقطع مصوَّر في هاتف محمول لأحد المسعفين، الذين عُثر عليهم مع 14 من العاملين في مجال الإغاثة في قبر جماعي في غزة في أواخر مارس/آذار الماضي، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانت تُقلّهم كانت تحمل علامات واضحة، وأن أنوار الطوارئ كانت تعمل عندما تعرَّضوا لإطلاق نار مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مؤتمر صحفي الجمعة في الأمم المتحدة، إنهم قدَّموا التسجيل الذي تبلغ مدته نحو 7 دقائق، والذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، إلى مجلس الأمن الدولي.

هيئة البث الإسرائيلية: 📌 تحقيق الجيش الأولي بشأن مـقـ.ـتـل المسعفين الفلسطينيين في #رفح يظهر أن الجيش كذب في بيانه الأول بعد الحادثة 📌 بعد استخراج الجـثـ.ـث تبين أن 6 من بين القـتـ.ـلـى الـ 15 في القافلة كانوا عناصر من حــ ــمــ ــاس 📌 تم ردم سيارات الإسعاف والجـثـ.ـث… pic.twitter.com/Sg0vEuY6eE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2025

ونفى المقطع المصوَّر بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية التي ادعت أن المركبات تحركت “بطريقة مريبة” دون أضواء أو إشارات طوارئ.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش لم يجد تفسيرًا لادعاءات الجنود الذين برروا فتح النار على المسعفين، مثل “ظنهم أن المسعفين يقومون بالهجوم عليهم” أو لماذا “شعروا بالتهديد”، كما ادعوا.

وقالت الهيئة “برر الجيش ردم سيارات الإسعاف والجثث بالرمل من قِبل جرافة عسكرية بادعاء أن هذا هو الدارج في قيادة المنطقة الجنوبية لمنع الحيوانات من نبش الجثث”.