وقفات احتجاجية في أوروبا تنديدا بالحرب على غزة (فيديو)

خرجت مظاهرات في عدد من العواصم والمدن حول العالم رفضًا لاستئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف مسلسل التهجير والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ونظم عدد من المؤسسات البريطانية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للحرب على غزة وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان البريطاني، مطالبين بوقف الحرب على غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي الوقفات الاحتجاجية في أعقاب منع السلطات الإسرائيلية، السبت، نائبتين من حزب العمال البريطاني من دخول البلاد وترحيلهما بعد احتجازهما في مطار بن غوريون، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الرسمية البريطانية.

إهانة البرلمان البريطاني

وقالت إيميلي ثورنبيري -رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني- إن تصرف إسرائيل بحق النائبتين إهانة لبريطانيا وللبرلمان البريطاني، وإن إسرائيل ستندم على ذلك.

ووصف ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني ما حدث بأنه “غير مقبول وغير مُجدٍ ومثير للقلق العميق”.

ومنعت السلطات الإسرائيلية، السبت، النائبتين العماليتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، واحتجزتهما في مطار بن غوريون في انتظار ترحيلهما، وذلك بدعوى الاشتباه في نيّتهما توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية و”نشر الكراهية ضد إسرائيل”، وَفق بيان صادر عن وزارة الهجرة الإسرائيلية.

ونظم مئات الناشطين وقفات احتجاجية في عدد من المدن الإيطالية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف التضييق على الطلبة المناصرين لفلسطين والإفراج عن المعتقلين منهم.