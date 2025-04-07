الاحتلال يقصف تكية طعام في خان يونس ويقتل 6 بينهم طفلة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتقاء 6 شهداء، بينهم امرأتان وطفلة، وإصابة آخرين، في استهدافين إسرائيليين للنازحين الفلسطينيين، الأول لتكية طعام غرب خان يونس، والثاني لمواطنين جنوب خان يونس.

ولفت المراسل إلى ارتفاع وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية للمواطنين والنازحين غرب مدينة غزة بجانب برج الشفاء الواقع في حي النصر.

وأظهرت لقطات حصلت عليها الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى للاستهداف.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر ارتقاء شهيد وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال نازحين قرب مدرسة صلاح الدين في حي النصر بجوار برج الوحدة بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي من الاحتلال لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.