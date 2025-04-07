السيسي يصطحب ماكرون في جولة بـ”خان الخليلي”

اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، في جولة بمنطقة خان الخليلي والحسين وسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مستهل زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي لمصر.

ووصل الرئيس الفرنسي، مساء الأحد، إلى القاهرة في زيارة رسمية تركز على الحرب في غزة، إلى جانب التعاون الفرنسي المصري في مجالات التعليم والنقل والطاقة.

ويلتقي ماكرون نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.

ومن المقرر أن توقع مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وكتب ماكرون على حسابه على منصة “إكس” أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة طائرات رافال المصرية التي وصفها بأنها رمز قوي للتعاون الاستراتيجي.

المتحف المصري

ويستهل ماكرون زيارته بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح رسميًّا في يوليو/تموز المقبل، بعد عقدين من بدء العمل فيه.

ويضم المتحف المطل على أهرامات الجيزة نحو 100 ألف قطعة أثرية مصرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الذهبية، وينتصب عند مدخله التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني.

ويتوجه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء بشرق مصر، التي تبعد 50 كيلومترا من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة، وسيؤكد ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وضمان سلامة سكان القطاع وإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات، بحسب بيان الإليزيه.