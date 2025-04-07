قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، مساء أمس: “إن فصائل المقاومة تدير المعركة بحكمة، ولديها أوراق قوة قادرة على إحراج الاحتلال الصهيوني، وأنها قصفت عسقلان رداً على استمرار جرائم حرب الإبادة تجاه شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف طه: “إن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المجازر الصهيونية في ظل عجز المجتمع الدولي عن إيقاف الإجرام الصهيوني بارتكابه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.

على واشنطن أن تقرأ المشهد جيداً

وواصل: “إن الإدارة الأمريكية والوسطاء يعلمون جيداً أن من يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو الاحتلال الإسرائيلي، وإننا مع فصائل المقاومة لن نسمح للاحتلال أن يفرض شروطه علينا وعلى الوسطاء، ويجب على واشنطن أن تقرأ المشهد جيداً”.

وأوضح طه “مدى مرونة فصائل المقاومة التي تعاطت مع كافة الأفكار والمقترحات البناءة التي طرحت بكل مرونة ووافقت على مبادئ خطاب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وغيرها، والكل يعلم أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الفاشية هي من تعرقل جهود إنهاء حرب الإبادة والإدارة الامريكية والمجتمع الدولي يعلمون ذلك جيداً”.

منفتحون على اليوم التالي

وشدد المتحدث باسم حماس على “ضرورة التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، وسط انفتاح فصائل المقاومة على كل المقترحات البناءة التي توقف العدوان الصهيوني”؛ مشيراً إلى أن الجهود والمساعي من قبل الوسطاء لا تزال تسير على قدم وساق، معرباً عن أمله أن يصلوا إلى نتيجة إيجابية تلزم الاحتلال بخوض المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم يناير الماضي.

ودعا في نهاية حديثه للمسائية إلى ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات والاستجابة لنداءات ومناشدات برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لحرب التجويع التي تقودها إسرائيل لتفتك بالفلسطينيين .