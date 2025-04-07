مسيرات حاشدة في مدن الضفة الغربية دعما لغزة تطالب بوقف حرب الإبادة

جابت مسيرة جماهيرية شوارع رام الله، اليوم الاثنين، للتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة.

نظم المظاهرة القوى الوطنية والإسلامية، وناشطو الحركات الشبابية، وحركتا المقاومة الإسلامية (حماس) وفتح في مدينة نابلس.

وتجمَّع المتظاهرون في دوار الشهداء وسط نابلس، ورددوا هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة وحرب الإبادة.

وأكد المتظاهرون أنهم خرجوا دعمًا وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك عقب إعلان الإضراب العالمي في جميع دول العالم لدعم القضية الفلسطينية.