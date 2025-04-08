إصابة 26 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال جامعة القدس (فيديو)

أُصيب 26 فلسطينيا، الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة القدس “أبو ديس” جنوب شرق القدس المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطلبة وجنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة قبيل انطلاق مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، لتتحول الأجواء إلى صدامات عنيفة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الطلبة المحاصرين داخل الحرم الجامعي.

الآن في الجامعة العبرية بالقدس تظاهرة طلابية ضد حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة pic.twitter.com/lAtVjQNeQn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2025

وفي بيان مقتضب، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 25 مواطناً أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بحروق، حيث تم تقديم العلاج الميداني لجميع المصابين.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على الحرم الجامعي، ومنعت خروج الطلبة والموظفين، قبل ان تنسحب لاحقا.