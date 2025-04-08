الاحتلال يقتل امرأة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب نابلس (فيديو)

استشهدت، الثلاثاء، المواطنة الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب (30 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق حارس غربي سلفيت قرب مدينة نابلس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة الفلسطينية أثناء وجودها بالقرب من الإشارات الضوئية القريبة من مدخل قرية حارس، مما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة قبل أن يُعلن عن استشهادها لاحقًا.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته “حيدت مخربة” بذريعة أنها قامت برشق الجنود بالحجارة وحاولت طعنهم قرب مفترق أفيسار في لواء إفرايم، بحسب بيان جيش الاحتلال.

عاجل| ترجمة قدس: جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شابة فلسطينية قرب سلفيت بزعم إلقائها حجارة تجاه مركبات المستوطنين. pic.twitter.com/iQgC8sS1VD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2025

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 946 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​