الاحتلال يقتل 211 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

نظم صحفيو قطاع غزة مؤتمرًا لتأبين الصحفيَّين أحمد منصور وحلمي الفقعاوي الذين استشهدا نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر أمس الاثنين، كما أصيب في القصف 8 صحفيين.

وأعلن الصحفيون إطلاق حملة إلكترونية عالمية لدعم الصحافة الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال بعنوان “الصحافة الفلسطينية تحترق”.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفيَّين الشهيدين على لسان أمين سر النقابة عاهد فروانة الذي أكد عزم النقابة مواصلة مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية على “جرائمهم المتعمدة” ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف فراونة “إن الاحتلال قتل عن عمد حتى الآن منذ بداية عدوانه على قطاع غزة 11% من الصحفيين الفلسطينيين، وقد فاق العدد 211 صحفيًّا وصحفية شهداء برصاص الاحتلال”.

وتابع “إننا ما زلنا نواصل جمع التوكيلات من أهالي الصحفيين لرفع المزيد من القضايا أمام المحاكم الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الذي يعتقل 155 صحفيًّا فلسطينيًّا، ويعوق عملهم، ويسعى لقتل الحقيقة واغتيال العدسات وملاحقة الكلمة”.

مراسل الجزيرة مباشر: استـ ـشـهـاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجراح أصيب بها بعد استهداف الاحتـلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر في #خان_يونس#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/FY30PaP6pZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2025

واستنكر أمين سر نقابة الصحفيين “تدمير الاحتلال كل المؤسسات الصحفية في قطاع غزة عمدًا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحافة والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحامين الدوليين التحرك معنا لملاحقة قادة الاحتلال حتى يتم توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين”.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر الاثنين، خيمة للصحفيين بمستشفى ناصر في خان يونس، وتسببت في استشهاد المصور في وكالة فلسطين اليوم حلمي الفقعاوي والصحفي أحمد منصور وإصابة 8 صحفيين من بينهم حسن أصليح.

وأدَّت الغارة الإسرائيلية إلى إحراق عدد من الخيام التابعة للصحفيين المحليين.