السودان.. الجيش يسيطر على معسكر غربي أم درمان واتهامات للدعم السريع بقتل عشرات المدنيين (فيديو)

أعاد الجيش السوداني اليوم الثلاثاء السيطرة على معسكر النسور غربي مدينة أم درمان، وسط التقدم المستمر الذي يحرزه في السيطرة على مناطق عديدة كانت تحت يد الدعم السريع.

من ناحية أخرى، أعلنت شبكة أطباء السودان، عن مقتل أكثر من 100 شخص جراء الانتهاكات التي تنفذها قوات الدعم السريع على قرى الجموعية جنوبي مدينة أم درمان.

وقالت إن أكثر من 100 شخص من بينهم نساء وأطفال، قتلوا، جراء ما وصفتها بانتهاكات قوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع على قرى الجموعية جنوبي مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل في بيان، أن المهجرين قسرياً من تلك القرى إلى القرى الواقعة شرق نهر النيل الأبيض بمحلية جبل الأولياء يعانون من أوضاع مأساوية ونقص حاد في الغذاء والدواء.

وبيّنت مقاطع فيديو متداولة، قوات من الجيش السوداني نشرتها اليوم الثلاثاء، تعلن فيها سيطرتها على معسكر النسور، بمنطقة دار السلام، غربي أم درمان والتابع لقوات الاحتياطي المركزي بقوات الشرطة السودانية.

“مجمع الصفوة”

كما سيطر الجيش السوداني على “مجمع الصفوة” جنوب غرب أم درمان، ظهر اليوم ونشر جنود من الجيش السوداني صورا لهم وهم داخل المجمع، الذي قالوا إنهم استعادوه من الدعم السريع.

يأتي ذلك في وقت قامت فيه قوات الجيش بتمشيط منطقة دار السلام وسوق ليبيا غربي مدينة أم درمان والتي استولت عليها في وقت سابق من الدعم السريع.

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر

مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة

التقرير اليومي – أمس الأحد ٦ أبريل ٢٠٢٥م

▪︎ تواصل قواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين تنفيذ عمليات التمشيط ، لمنع محاولات تسلل عناصر المليشيا ، مما عزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

▪︎ بناءًا على معلومات… pic.twitter.com/VWnLXOaRW9 — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) April 7, 2025

السيطرة على “سوق ليبيا”

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على سوق ليبيا غربي مدينة أم درمان، مؤكدًا استيلاء قواته على أسلحة ومعدات خلفتها قوات “الدعم السريع” بعد فرارها.

وأفادت مصادر ميدانية الجزيرة مباشر، في وقت سابق بأن الجيش السوداني تمكن من إحكام قبضته على المنطقة، في خطوة تمثل تقدمًا ميدانيًا للقوات الحكومية في معاركها المستمرة.

ومدينة (أم درمان) التي تقع غرب النيل، هي واحدة من 3 مدن مجتمعة تشكل العاصمة السودانية، حيث تتكون العاصمة من مدن (الخرطوم وبحري وأم درمان).

وتفتح السيطرة على منطقة “سوق ليبيا” أحد معاقل الدعم السريع، غربي أم درمان- الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته في مناطق غرب أم درمان، التي ما زالت تحت سيطرة الدعم السريع.

تقدم الجيش في الخرطوم

وتأتي هذه التطورات في مدينة أم درمان بعد أن تمكّن الجيش خلال اليومين الماضيين من السيطرة على معظم أجزاء الخرطوم ومدينة بحري بشكل كامل.

ويوم الخميس، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجح الأربعاء في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرقي وجنوبي العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2023.