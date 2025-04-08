الممثل التجاري الأمريكي: سياسات ترامب بدأت تؤتي ثمارها ولا استثناءات في التعريفات الجمركية

أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تؤتي ثمارها، وأن العديد من الشركات أعلنت عن استثمارات بقيمة 4 تريليونات دولار في الولايات المتحدة.

وقال غرير في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن ترامب كان واضحًا في أنه لا ينوي تقديم أي استثناءات بشأن التعريفات الجمركية، ويستهدف القضاء على العجز التجاري، موضحًا أن العجز التجاري في الولايات المتحدة مستمر منذ 50 عامًا، ولا يمكن حله على الفور.

تخفيض التعريفات والحواجز

وأضاف “نعمل بسرعة لإتمام المفاوضات مع جميع الدول بشأن اتفاقات التعريفات الجمركية، وقد اقترحت دول عديدة، مثل الأرجنتين وفيتنام والهند وإسرائيل، تخفيض تعريفاتها وحواجزها الجمركية، كما تواصل معي شخصيًّا نحو 50 دولة لمناقشة سياسات الرئيس ترامب الجديدة”.

وفي رده على سؤال عن الجدول الزمني لتنفيذ التعريفات الجمركية، قال غرير “لا يوجد جدول زمني محدد لمفاوضات ترامب مع الدول الأخرى بشأن التعريفات الجمركية. الهدف هو الحد من الواردات المدفوعة بممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز الصادرات الأمريكية”.

الصين لم تُبدِ أي تفاهم

وعن المباحثات التي جرت مباشرة مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية، أوضح غرير “أجرينا مباحثات مثمرة مع اليابان، ونسعى إلى تحقيق وصول أفضل إلى أسواقها خلال المرحلة المقبلة. في المقابل، لم تُبدِ الصين أي تفاهم بشأن التعريفات الجمركية، واتخذت إجراءات انتقامية. الولايات المتحدة تعطي الأولوية لحلفائها في محادثات التجارة، وليس للصين، كما أن فيتنام تدرك أنها هدف رئيسي لإجراءات ترامب الجمركية”.

وأضاف “المفاوض التجاري الأمريكي يعطي الأولوية للحلفاء في محادثات التجارة، ويركز على الشركاء التجاريين الكبار الذين حققوا فوائض تجارية كبيرة لسنوات مع الولايات المتحدة”.

واختتم بالقول “سيقرر الرئيس متى سيتحدث إلى الصين، إذا كان سيفعل ذلك من الأساس، لكننا تلقينا في الوقت الحالي تعليمات بإعطاء الأولوية لحلفائنا وشركائنا التجاريين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما”.