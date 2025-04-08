بعد جلسات عاصفة.. البورصات الأمريكية والأوروبية ترتفع ترقبا لمفاوضات بشأن رسوم ترامب

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في نيويورك على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع واسعة خسرت خلالها تريليونات الدولارات منذ الأسبوع الماضي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية المهمة.

والتقطت بورصة نيويورك أنفاسها، الثلاثاء، بعد ثلاث جلسات مضطربة، مع ظهور بصيص أمل بشأن مفاوضات محتملة بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي التعاملات المبكرة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.51%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.70%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز-500 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.30%.

مكاسب بورصة طوكيو

وارتفعت الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأمريكية في التعاملات المبكرة، مدفوعة بمكاسب حققتها بورصة طوكيو، إذ سجل مؤشر “نيكاي 225” ارتفاعًا تجاوز 6% بقليل، مع استقرار الأسواق بعد الصدمات الناجمة عن زيادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أمس الاثنين، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب عبَّر خلالها عن خيبة أمله من سياسات الرسوم الجمركية، وحثه على إعادة النظر فيها.

ومن جانب آخر، قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها “ستكافح حتى النهاية”، وتتخذ إجراءات مضادة غير محددة ضد الولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم أخرى بنسبة 50% على الواردات الصينية.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وفي السياق ذاته، ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 14 شهرًا، اليوم الثلاثاء، بعد عمليات بيع مكثفة على مدى أربع جلسات متتالية، رغم أن المستثمرين لا يزالون يترقبون التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.1% بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 12.1% في الجلسات الأربع الماضية فقط، في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1%.

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب دائمة أم أنها مجرد “تكتيك ضغط” للحصول على تنازلات من دول أخرى.