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تشييع الصحفي الفلسطيني أحمد منصور وارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211 (فيديو)

مدة الفيديو 05 دقيقة 30 ثانية 05:30
8/4/2025-|آخر تحديث: 8/4/202512:59 PM (توقيت مكة)

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى 211 بعد استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين بخان يونس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وداع وصلاة الجنازة على الصحفي أحمد منصور، الذي استشهد متأثرا بجروح وحريق جراء القصف الإسرائيلي على خيمة بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين

وقال مكتب الإعلام الحكومي في بيانه “ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (211 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس“.

وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، إن الغارة التي شنها الاحتلال، أدت إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والإعلان عن استشهاد أحمد منصور، متأثراً بجروحه جراء القصف المباشر للخيمة.

إدانة جريمة الاغتيال

وأدان المكتب الإعلامي “بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين”، ودعا “الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية”.

وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي في العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية”. كما طالب “بتقديمه للعدالة وممارسة الضغط لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

لجان المقاومة تنعى الشهيد الصحفي

من جانبها نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد الصحفي أحمد منصور. وقالت في بيان، إن الاستهداف المستمر للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين “محاولة بائسة وفاشلة لطمس حقيقة ما يجري في القطاع”.

وقالت لجان المقاومة، في بيانها اليوم الثلاثاء، إن ذلك “محاولة بائسة وفاشلة لطمس حقيقة ما يجري في القطاع، وإرهاب الصحفيين عن القيام بواجبهم، متسلحا بحالة من الصمت الدولي غير المسبوق في التاريخ الحديث وبتشجيع ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة”.

وذكر البيان أن “دماء الشهيد أحمد منصور ستظل لعنة ووصمة عار تلاحق الكيان الصهيوني تفضح حقيقتهم البشعة وتبدد أوهامهم  وستتحول صرخة مدوية في وجه كل الطغاة والمستكبرين والمتخاذلين والصامتين على المحرقة الصهيونية في قطاع غزة”.

ودعت الصحفيين في كل العالم، والمؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، للعمل “على فضح جرائم العدو الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتضامن معهم في مواجهة حرب الإبادة الوحشية التي يواصل العدو الصهيوني شنها على قطاع غزة”.

استشهاد أحمد منصور

ونعت وكالة (فلسطين اليوم) الصحفي منصور وقالت في بيان “استشهد فجر اليوم الصحفي أحمد منصور مراسل وكالة فلسطين اليوم، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس” فجر الإثنين.

وذكرت أن منصور متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

واستهدفت غارة إسرائيلية فجر الاثنين خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر بخان يونس متسببة بمقتل المصور في وكالة فلسطين اليوم حلمي الفقعاوي وإصابة تسعة صحفيين أخرين من بينهم المصور حسن أصليح.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى إحراق عدد من الخيام التابعة للصحفيين المحليين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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