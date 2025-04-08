تشييع الصحفي الفلسطيني أحمد منصور وارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211 (فيديو)

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى 211 بعد استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين بخان يونس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وداع وصلاة الجنازة على الصحفي أحمد منصور، الذي استشهد متأثرا بجروح وحريق جراء القصف الإسرائيلي على خيمة بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين

وقال مكتب الإعلام الحكومي في بيانه “ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (211 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس“.

وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، إن الغارة التي شنها الاحتلال، أدت إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والإعلان عن استشهاد أحمد منصور، متأثراً بجروحه جراء القصف المباشر للخيمة.

مراسل الجزيرة مباشر: استـ ـشـهـاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بجراح أصيب بها بعد استهداف الاحتـلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر في #خان_يونس#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/FY30PaP6pZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2025

إدانة جريمة الاغتيال

وأدان المكتب الإعلامي “بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين”، ودعا “الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية”.

#متابعة | المكتب الإعلامي الحكومي: ندين استهداف واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين • ندعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع • نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في كل دول العالم… pic.twitter.com/HrDxjfvEf0 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) April 8, 2025

وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي في العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية”. كما طالب “بتقديمه للعدالة وممارسة الضغط لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

لجان المقاومة تنعى الشهيد الصحفي

من جانبها نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد الصحفي أحمد منصور. وقالت في بيان، إن الاستهداف المستمر للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين “محاولة بائسة وفاشلة لطمس حقيقة ما يجري في القطاع”.

وقالت لجان المقاومة، في بيانها اليوم الثلاثاء، إن ذلك “محاولة بائسة وفاشلة لطمس حقيقة ما يجري في القطاع، وإرهاب الصحفيين عن القيام بواجبهم، متسلحا بحالة من الصمت الدولي غير المسبوق في التاريخ الحديث وبتشجيع ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة”.

وذكر البيان أن “دماء الشهيد أحمد منصور ستظل لعنة ووصمة عار تلاحق الكيان الصهيوني تفضح حقيقتهم البشعة وتبدد أوهامهم وستتحول صرخة مدوية في وجه كل الطغاة والمستكبرين والمتخاذلين والصامتين على المحرقة الصهيونية في قطاع غزة”.

ودعت الصحفيين في كل العالم، والمؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، للعمل “على فضح جرائم العدو الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتضامن معهم في مواجهة حرب الإبادة الوحشية التي يواصل العدو الصهيوني شنها على قطاع غزة”.

الصحفي أحمد منصور شهيدا بعد إن أحرقه الاحتلال حيا داخل خيمة الصحفيين بخانيونس. pic.twitter.com/zPXlcIQSc1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2025

استشهاد أحمد منصور

ونعت وكالة (فلسطين اليوم) الصحفي منصور وقالت في بيان “استشهد فجر اليوم الصحفي أحمد منصور مراسل وكالة فلسطين اليوم، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس” فجر الإثنين.

وذكرت أن منصور متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211 بعد استشهاد الصحفي أحمد منصور pic.twitter.com/glgv11SCdl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 8, 2025

واستهدفت غارة إسرائيلية فجر الاثنين خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر بخان يونس متسببة بمقتل المصور في وكالة فلسطين اليوم حلمي الفقعاوي وإصابة تسعة صحفيين أخرين من بينهم المصور حسن أصليح.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى إحراق عدد من الخيام التابعة للصحفيين المحليين.