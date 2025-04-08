حماس والجبهة الديمقراطية تنعيان شابا تونسيا قضى أثناء رفع العلم الفلسطيني تضامنا مع غزة

نعت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشاب التونسي خالد فارس (21 عاماً) الذي فارق الحياة أثناء مشاركته في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد محاولته رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بولاية منوبة شمالي تونس.

وأشادت حركة حماس في بيان رسمي بـ”العمل البطولي والمشرّف” الذي قام به الشاب التونسي خالد فارس، واصفة إياه بـ”شهيد العلم الفلسطيني”.

وقالت الحركة إن الشهيد قدّم رسالة نضالية مفعمة بالكرامة والتضامن مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه سيُخلّد في سجل الأبطال الذين حملوا راية فلسطين بأجسادهم وأرواحهم دفاعاً عن القدس وغزة وكافة الأراضي المحتلة.

وأعربت الحركة عن خالص تعازيها لعائلة الشهيد وأصدقائه، مشددة على أن دماء الشباب العربي ستظل حافزاً لمواصلة النضال من أجل تحرير فلسطين.

🚫شهيد العلم الفلسطيني رَفع العلم الفلسطيني ورحل 🇹🇳🇵🇸 ارتقاء الشاب التونسي فارس خالد، إثر سقوطه من بناية عالية أثناء رفعه علم فلسطين خلال فعاليات الإضراب العالمي لإسناد غزة في تونس pic.twitter.com/8XHaDBGkdW — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 7, 2025

من جهتها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً تقدمت فيه بالتعازي للشعب التونسي في فقيد التضامن فارس خالد الذي استشهد وهو يرفع علم فلسطين عالياً.

ووصفت الجبهة الشهيد بأنه رمز للتحدي والصمود، مؤكدة أن تضحياته تعكس وحدة الدم والهدف بين الشعبين التونسي والفلسطيني.

أقول للمقا9مة: "بعثتُ لكم أخوكم"..

والد الطالب التونسي فارس خالد، الذي ارتقى بعد سقوطه أثناء محاولته رفع علم فلسطين فوق مبنى مرتفع pic.twitter.com/wqW4RDQfr6 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 8, 2025

وأكد بيان الجبهة أن تضامن فارس خالد مع الشعب الفلسطيني هو تجسيد حي للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى حق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194.

واختتمت الجبهة بيانها بالقول إن صورة الشهيد خالد فارس ستبقى رمزاً نضالياً يُلهِم الأحرار في كافة أنحاء العالم لمواصلة الدفاع عن فلسطين ورفض الظلم والعدوان.