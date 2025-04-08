شاهد: أحمد الشرع يرأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة

ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماع الحكومة الجديدة، اليوم الاثنين، في أول اجتماع بعد تشكيلها في 29 مارس/آذار الماضي، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاجتماع جاء لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.

وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرًا، بينهم 5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي شُكلت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي سياق متصل، أعلن الشرع تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، وذلك بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب لإفساح المجال لتعيين حاكم جديد.

وأدى الحصرية، اليوم الاثنين، اليمين أمام أحمد الشرع، إيذانًا بتسلُّمه مهامه رسميًّا.