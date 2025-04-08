غزة.. 19 شهيدا جراء غارات ليلية إسرائيلية على دير البلح وخان يونس ورفح (فيديو)

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية مساء الاثنين على غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صباح جنوب غربي دير البلح وسط القطاع إلى 9 شهداء بينهم 5 أطفال، بحسب ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

كما استشهد 6 فلسطينيين باستهداف الاحتلال منزلا لعائلة عايش ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما استشهد 4 إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية لمجموعة من المواطنين في ساحة مبنى السفينة شمالي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن طيران الاحتلال أطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشنّ قصفا بالمدفعية استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء الاثنين، عن استشهاد عدد من المواطنين جرّاء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

غارات إسائيلية مستمرة

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل استشهاد 19 مواطنا بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات الدموية التي شنها الاحتلال ليلا وفجر اليوم على قطاع غزة.

وأمس الاثنين أفادت مصادر طبية الجزيرة مباشر باستشهاد 53 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال اليوم.

شهداء معظمهم أطفال

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين بينهم 500 طفل منذ تجدد العدوان على القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.