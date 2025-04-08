غزة.. 19 شهيدا جراء غارات ليلية إسرائيلية على دير البلح وبيت لاهيا وخان يونس (فيديو)

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية مساء الاثنين على غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صباح جنوب غربي دير البلح وسط القطاع إلى 9 شهداء بينهم 5 أطفال، بحسب ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

كما استشهد 6 فلسطينيين باستهداف الاحتلال منزلا لعائلة عايش ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما استشهد 4 إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية لمجموعة من المواطنين في ساحة مبنى السفينة شمالي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن طيران الاحتلال أطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشنّ قصفا بالمدفعية استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء الاثنين، عن استشهاد عدد من المواطنين جرّاء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

غارات إسائيلية مستمرة

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل استشهاد 19 مواطنا بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات الدموية التي شنها الاحتلال ليلا وفجر اليوم على قطاع غزة.

وأوضح أنه “تم نقل 4 شهداء على الأقل إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم قرب مبنى السفينة المدمر بمنطقة السودانية في شمال غرب مدينة غزة، ونقل 6 شهداء أخرون بينهم أشلاء وعدد من المصابين جرّاء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا في بلدة بيت لاهيا” في شمال قطاع غزة.

كما ذكر أن “9 شهداء من بينهم 5 أطفال ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال منتصف الليلة الماضية لمنزل غرب دير البلح” في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن جميع الضحايا من عائلة واحدة.

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن “9 شهداء من عائلة صباح بينهم أبناء وأحفاد، وصلوا ليلا إلى مستشفى شهداء الأقصى (بدير البلح) وهم هويدا صباح (62 عاما) وزوجها عبد الرحمن صباح (69 عاما)، ضحى صباح (29 عاما)، جنى صباح (11 عاما)، على صباح (7 سنوات)، ماسة صباح (8 سنوات)، عبد الرحمن محمد صباح (عامان)، عبد الرحمن اسماعيل صباح (3 سنوات)، سها العفيفي صباح (37 عاما)”.

وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية “كانت عنيفة ودموية طوال ساعات الليل” مشيرا إلى أنها تركزت في دير البلح (وسط) وخان يونس ورفح (جنوب) وبعض أحياء مدينة غزة وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وأكد أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استمر خلال الليل في العديد من مناطق القطاع.

شهداء معظمهم أطفال

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين بينهم 500 طفل منذ تجدد العدوان على القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.