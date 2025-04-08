مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد بعد احتجاجها على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن شركة مايكروسوفت فصلت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال، بعد مشاركتهما في احتجاج علني داخل مقر الشركة بشأن ما وصفوه بـ”تعاون مايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي”، وذلك أثناء احتفالات الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وأوضحت وثائق حصلت عليها وكالات أنباء، بينها أسوشيتد برس، أن المهندسة ابتهال أبو السعد -التي تعمل في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة ومقرها كندا- فُصلت أمس الاثنين الماضي بتهمة “سوء السلوك المتعمد” و”الإضرار بسمعة الشركة”، بعد احتجاجها علنًا خلال خطاب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان.

وجاء في رسالة إنهاء الخدمة التي أرسلتها الشركة إلى ابتهال أبو السعد أن تصرفاتها أثناء فعالية الاحتفال كانت “متعمدة بهدف تحقيق شهرة شخصية وإثارة أكبر قدر ممكن من الإزعاج”، معتبرة أن فصلها الفوري كان “الرد المناسب الوحيد”، بحسب النص الذي أرسلته الشركة.

وفي رسالة بريد إلكتروني وجهتها ابتهال لاحقًا إلى سليمان وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، قالت: “تكلمت اليوم لأنه بعد معرفتي بأن قسمي يساهم في قمع شعبي في فلسطين، لم أجد خيارًا أخلاقيًا سوى الاحتجاج”، مؤكدة أن عملها في تطوير الذكاء الاصطناعي لم يكن ليكون وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان.

وذكرت الرسالة أن مايكروسوفت “تبيع أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم كأسلحة رقمية تُسهم في الاحتلال والتمييز العنصري والقمع”، في إشارة إلى العقود التي تربط الشركة مع الجيش الإسرائيلي.

وفي حادثة أخرى وقعت بنفس اليوم، أقدمت المهندسة فانيال أغراوال -التي كانت قد قدمت استقالتها مسبقًا من الشركة وكان من المقرر أن تنتهي مهامها رسميًا في 11 إبريل/نيسان الجاري- على مقاطعة خطاب الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا خلال الاحتفال، لكنها أُبلغت لاحقًا بقرار إنهاء عملها فورًا، وفقًا لوثائق داخلية.

وفي رسالة بريد إلكتروني وجهتها فانيال أغراوال بعد الحادثة، قالت: “لقد أصبحت أكثر وعيًا خلال الأشهر الماضية بالدور الذي تلعبه مايكروسوفت في الصناعة العسكرية، وهو أمر يتناقض مع القيم التي يجب أن تُصان داخل شركات التكنولوجيا”.

وأضافت فانيال في الرسالة: “مايكروسوفت متورطة في أعمال تكنولوجيا عسكرية تسهم في مراقبة وقمع شعوب بكاملها، ومن خلال عملنا في هذه الشركة، نحن جميعًا متورطون في هذه الجرائم”.

وكان الاحتفال قد شهد حضور شخصيات بارزة مثل مؤسس الشركة بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر، بينما ألقى ناديلا وسليمان كلمات تناولت رؤية مايكروسوفت المستقبلية في الذكاء الاصطناعي وسط أجواء مشحونة بسبب هذه الاحتجاجات.