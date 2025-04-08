أعربت دولة قطر عن أملها أن تفضي المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر عقدها في سلطنة عمان يوم السبت المقبل، إلى اتفاق مستدام “يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والحوار الإقليمي”.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن ترحيب الدوحة باستضافة سلطنة عمان محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران.

بيان | قطر ترحب باستضافة سلطنة عمان محادثات بين الولايات المتحدة وإيران#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Pm6M97yL0w — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 8, 2025

الحوار “السبيل الأمثل” لحل الأزمات

وعبَّرت الوزارة عن تقدير دولة قطر للمساعي الدبلوماسية العمانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدة في الوقت ذاته “إيمان الدوحة الراسخ بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات والنزاعات الدولية، ودعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون بين الدول بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستُجري محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت المقبل، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال التفاوض المباشر بين الجانبين.

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس فجر الثلاثاء “إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى”. وأضاف “إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا”.