مئات المصريين يتظاهرون على حدود غزة في رفح دعما للفلسطينيين ورفضا لتهجيرهم (فيديو)

احتشد مئات المصريين، اليوم الثلاثاء، على طريق مطار مدينة العريش شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع قطاع غزة، دعما للفلسطينيين وقضيتهم ورفضا للتهجيرمن أرضهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيسان المصري والفرنسي للعريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

ورفع المشاركون في التجمعات علمي مصر وفلسطين، ولافتات داعمة للقضية الفلسطينية وغزة، كتبت عليها عبارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حسبما أظهرت مشاهد حية نقلها الإعلام المصري الرسمي.

وحملت اللافتات عبارات منها “لا للتهجير”، و”لا لتصفية القضية الفلسطينية”، و”كلنا مع القضية الفلسطينية”، و”غزة خط أحمر”، و”كلنا ندعم موقف الدولة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”، و” بالطول والعرض، مش هانسيب الأرض”.

وردد المشاركون أيضا هتافات منددة بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وأكدت مصر رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن نقل فلسطينيين من سكان قطاع غزة إليها، ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بأنه “ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه”.