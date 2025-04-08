مظاهرة أمام نقابة الصحفيين في مصر دعما لغزة (فيديو)

نظم عشرات الصحفيين والناشطين المصريين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، تعبيرًا عن رفضهم للعدوان المستمر على قطاع غزة، واستنكارًا للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وخلال الوقفة، أعرب المشاركون عن إدانتهم لاستهداف الصحفيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان، وتستنكر خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وحرمان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية. كما دعوا إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء سياسة التجويع التي تُمارَس بحق سكان القطاع.

وطالب المحتجون بطرد سفراء الاحتلال من الدول العربية، معربين عن استهجانهم للصمت العربي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

مظاهرات بالعريش ورفح

وفي سياق متصل، شهدت مدينة العريش، شمال شرقي مصر، مظاهرات شعبية حاشدة بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمدينة، حيث احتشد آلاف المصريين أمام معبر رفح وعلى طريق مطار العريش، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا لدعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات مكتوبة بلغات عدة من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية، حملت رسائل تضامنية مع غزة ورافضة لممارسات الاحتلال. ومن بين الشعارات التي ظهرت على اللافتات “لا للتهجير” و”لا لتصفية القضية الفلسطينية” و”غزة خط أحمر”.

كما ردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لسياسات التهجير القسري والحرب المفتوحة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشهد الطريق الذي مر به موكب الرئيسين السيسي وماكرون حشودًا من المواطنين الذين حرصوا على التعبير عن موقفهم الداعم لفلسطين.