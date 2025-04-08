من قلب النيران.. الصحفي شعث يروي قصة إنقاذ زميله منصور بعد احتراق خيمة الصحفيين

في إحدى ليالي خان يونس المشتعلة بنيران أسلحة الاحتلال، خطَّ الصحفي عبد الرؤوف شعث سطرًا جديدًا من الشجاعة تحت ألسنة اللهب، فبينما كان الصحفيون يؤدون واجبهم في تغطية أحداث قصف الاحتلال الإسرائيلي، انهمر صاروخ ليتحول المشهد إلى كابوس.

كانت خيمة الصحفيين المجاورة لمجمع ناصر الطبي هدفًا للقصف، واندلعت النيران في كل زاوية.

لا يمكنني أن أتركه

أحمد منصور، زميل شعث، كان هدفًا لحرائق ذلك القصف، ولم يستطع عبد الرؤوف تحمُّل مشهد زميله وهو يتلظى في النيران. بدافع من الرعب والخوف، وبخطوات جريئة، قرر شعث أن يغامر بحياته ليخلص منصور من هذا الجحيم. يصور شعث تلك اللحظات قائلًا “تخيل أن تجد زميلًا لك تشتعل النيران في جسده. كنت أشعر وكأنني في مكانه، لا يمكنني أن أتركه”.

وروى شعث اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة الصحفيين المجاورة لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال للجزيرة مباشر “بعد منتصف الليل كان الصحفيون يؤدون واجبهم الإعلامي، وفجأة سقط صاروخ، واشتعلت النيران في كل شيء حولها”.

شعور رعب وخوف

وعن مشاعره عندما رأى النيران تشتعل في زميله أحمد منصور، قال شعث “كان شعور رعب وخوف واندفاع. تخيلت نفسي مكان زميلي، وشعرت أنني يمكنني إنقاذه. تخيل أن تجد فجأة زميلًا لك تشتعل النيران في جسده، لكني لم أفكر رغم الخطر الذي كان يحدق بي، واتخذت قرارًا أنني يجب أن أخرجه، وحاولت بكل الطرق”.

وأوضح شعث أنه حاول سحب الصحفي منصور من قدميه أو أي جزء من جسده لكن جلده كان يذوب بفعل النيران، وعندها تدخَّل بقية الزملاء، وألقوا المياه عليه، ومن ثَم نقلوا الصحفي منصور إلى المستشفى.

كل صحفي في غزة مستهدَف من الاحتلال

وأكد شعث أن كل صحفي في غزة أصبح مستهدفًا من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الصحفيين يفقدون يوميًّا زملاء لهم، مثل الصحفي محمد منصور الذي استشهد قبل أيام. وأضاف “الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل مباشر، فقدنا الشعور بالأمان، وما زلنا ننتظر دورنا في الموت”.

وطالب شعث بحماية الصحفيين الذين يقومون بواجبهم لتوثيق معاناة أهالي غزة المستمرة منذ نحو عام ونصف العام.

واستشهد في هذا الهجوم الصحفي حلمي الفقعاوي، الذي يعمل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بينما استشهد شاب آخر يدعى يوسف الخازندار، وأصيب 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدَف وفي محيطه.

قصص شجاعة وتضحية

هذا الهجوم لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان مأساة جديدة في سجل الصراع. وقد ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 210 منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة. في خضم هذه المعاناة، تبقى قصص الشجاعة والتضحية هي الأمل، وتجسيدًا للكفاح المستمر في وجه الظلم.