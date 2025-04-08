60 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر الاثنين (فيديو)
8/4/2025
أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر باستشهاد 53 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين.
وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة صباح جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة.
وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين بينهم 500 طفل منذ تجدد العدوان على القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفيما يلي محصلة شهداء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، وفق حصر الجزيرة مباشر:
- شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة.
- شهيد جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي جنوب غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة.
- 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بشارع البيئة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
- شهيد وعدد من المصابين بعد استهداف تجمُّع لمواطنين بالقرب من مدرسة صلاح الدين في حي النصر بمدينة غزة.
- شهيدان وعدد من المصابين جراء غارة اسرائيلية على مقهى في منطقة أصداء غرب مدينة خان يونس.
- استشهاد امرأة وطفلها بقصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
- ارتفاع عدد الشهداء بمستشفى ناصر إلى 6 جراء استهداف طائرات الاحتلال تكية طعام غرب خان يونس جنوبي القطاع بينهم امرأتان وطفلة.
- شهيد وعدد من المصابين إثر قصف سيارة قرب برج الوحدة وسط مدينة غزة.
- 3 شهداء جراء قصف منزل عائلة عابد في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.
- شهيدان وعدد من المصابين في استهداف إسرائيلي لتجمُّع من المواطنين على مفترق الأمن العام في حي النصر شمال غربي مدينة غزة.
- 3 شهداء إثر قصف الاحتلال عددًا من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
- شهيدان وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على فلسطينيين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
- استشهاد الصحفي في وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية حلمي الفقعاوي وإصابة الصحفي حسن إصليح والصحفي إيهاب البرديني والصحفي أحمد الأغا وعدد آخر من الصحفيين إثر قصف خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر في خان يونس.
- 6 شهداء وأكثر من 20 مصابًا جراء استهداف منزل في شارع الميكانيكية وسط مدينة خان يونس.
المصدر : الجزيرة مباشر