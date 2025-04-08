60 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر الاثنين (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر باستشهاد 53 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة صباح جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين بينهم 500 طفل منذ تجدد العدوان على القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما يلي محصلة شهداء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، وفق حصر الجزيرة مباشر: