الأونروا: أطفال غزة يبحثون عن الماء بدلًا من اللعب والتعليم ويواجهون الموت عطشا

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحرك عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة فوراً، وإدخال الماء والغذاء والمساعدات إلى القطاع.

وقالت الأونروا في بيان لها: “إن ندرة المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية في غزة تسببت في تأثير مدمر على الأطفال حتى الآن داخل القطاع”.

وأضافت الأونروا: “إن المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية في غزة أصبحت الآن أكثر ندرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات للشهر الثاني على التوالي”.

وواصلت الوكالة: “إن أطفال غزة يبحثون عن الماء في جميع مدن القطاع بدلًا من اللعب والتعليم؛ بينما في شمال غزة، الأطفال لا يبحثون عن ألعابهم أو أقلامهم؛ بل عن الماء، وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، فإنهم يدفعون العربات لمساعدة عائلاتهم في جلب ما يخفف عطشهم”.

In northern #Gaza, children are not looking for their toys or pencils, but for water.

They are not going to school, but pushing carts to help fetch something to soothe their thirst. It is over five weeks since the Israeli-imposed siege suspended the entry of aid and commercial… pic.twitter.com/3sIeqSLEJC — UNRWA (@UNRWA) April 9, 2025

وحذرت الأونروا من خطورة هذه الأوضاع على حياة كافة سكان القطاع لاسيما الأطفال قائلة: “لقد مضى أكثر من 5 أسابيع على الحصار الذي فرضته إسرائيل وأدى إلى تعليق دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة، وأصبح الحصول على مياه آمنة، وغذاء، ومأوى، ورعاية طبية أمرًا نادرًا بشكل متزايد، وتأثير ذلك على الأطفال مدمر للغاية”.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة على أن أكثر من 60 ألف طفل في القطاع يتهددهم مضاعفات صحية خطيرة؛ بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

وقالت في بيان لها: “إن اغلاق المعابر أمام الإمدادات الغذائية والدوائية قد يُفاقم أعداد المصابين بسوء التغذية، وإن انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب سيضاعف من التحديات الصحية مع استمرار منع التطعيمات الوبائية للأطفال خاصة تطعيمات شلل الأطفال”.

ومنذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة، قتلت أكثر من 1335 فلسطينيًّا وأصابت أكثر من 3297 معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع حتى الأحد.

وإجمالًا، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.