الأونروا: أطفال غزة يبحثون عن الماء بدلا من اللعب والتعليم ويواجهون الموت عطشا

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة فورًا، وإدخال الماء والغذاء والمساعدات إلى القطاع.

وقالت الأونروا في بيان لها: “إن ندرة المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية في غزة تسببت في تأثير مدمر على الأطفال حتى الآن داخل القطاع”.

وأضافت الأونروا: “إن المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية في غزة أصبحت الآن أكثر ندرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات للشهر الثاني على التوالي”.

وواصلت الوكالة: “إن أطفال غزة يبحثون عن الماء في جميع مدن القطاع بدلًا من اللعب والتعليم؛ بينما في شمال غزة، الأطفال لا يبحثون عن ألعابهم أو أقلامهم؛ بل عن الماء، وبدلًا من الذهاب إلى المدرسة، فإنهم يدفعون العربات لمساعدة عائلاتهم في جلب ما يخفف عطشهم”.

In northern #Gaza, children are not looking for their toys or pencils, but for water.

They are not going to school, but pushing carts to help fetch something to soothe their thirst.

It is over five weeks since the Israeli-imposed siege suspended the entry of aid and commercial… pic.twitter.com/3sIeqSLEJC

— UNRWA (@UNRWA) April 9, 2025